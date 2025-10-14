加田裕之参院議員、簗和生衆院議員自民党旧安倍派の政治資金パーティー裏金事件で、東京第1検察審査会は14日までに、東京地検特捜部が政治資金規正法違反容疑で不起訴とした加田裕之参院議員（兵庫）を「不起訴不当」と議決した。9月25日付。検察が再捜査する。一方、東京第5検察審査会は、同容疑で起訴猶予となった簗和生衆院議員（栃木3区）を「不起訴相当」とした。9月26日付。自民などによると、加田氏側による関連政治