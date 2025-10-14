アフリカの島国マダガスカルのラジョエリナ大統領が、旧宗主国フランスの軍用機で出国しました。行き先はわかっていません。AP通信などが伝えたもので、公共サービスへの不満からZ世代の若者らが主導してきた反政府デモに、軍の先鋭部隊が同調し、辞任を迫っていました。大統領は、「身の安全のために避難した」「マダガスカルが破壊されるのを許さない」と述べています。