JR東日本が人気アイドルグループSixTONESとコラボした発車メロディの使用中止を発表した。東北新幹線の東京、上野、大宮の各駅で来年3月末まで期間限定で使用されるはずだったが、開始からわずか10日で中止となった。【映像】鉄オタによる“迷惑行動”（再現イメージ）いったい何があったのか。JR東日本は「ホーム上で、柄の長い集音マイクを使用して録音を試みる方が目立つようになり、安全面での懸念が生じました」と中止の