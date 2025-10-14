パレスチナ自治区ガザではイスラム組織ハマスが、拘束していたイスラエル人の人質のうち、生存している20人全員を解放しました。今後は、ガザの武装解除や統治をめぐる交渉が焦点です。ハマスは13日、イスラエルとの間で合意した和平計画に基づき、拘束する人質のうち、生存している20人全員を解放しました。さらに、4人の遺体も返還しましたが、残る24人の遺体については居場所の特定に時間を要しているとみられ、段階的に返還さ