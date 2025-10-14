自民党は14日午後、全ての議員を対象とした「両院議員懇談会」を開き、公明党が連立政権から離脱した経緯などを高市総裁が説明します。高市総裁は午前10時半前、自民党本部に到着し、午後3時からの両院議員懇談会に向けた準備を行っています。懇談会では、公明党との連立が解消に至った経緯について高市総裁が説明しますが、選挙協力の解消により次の衆議院選挙では数十人の自民党議員が落選するとの見方があり、大荒れが予想され