野党内の駆け引きも激化しています。立憲民主党と日本維新の会、国民民主党の幹事長がきょう午後、会談し、総理大臣指名選挙での野党候補一本化をめぐって協議する予定です。国会から中継です。公明党の連立離脱によって主要な野党が一本化できれば政権交代が可能な状況ですが、国民民主党の玉木代表は慎重な姿勢を崩していません。午後には立憲民主党の呼びかけで、日本維新の会・国民民主党の両党との幹事長会談が行われる予定で