アメリカのトランプ大統領は13日、エジプトで、パレスチナ自治区ガザ地区の和平に関する文書に署名し、「ガザの再建が始まる」と述べて、和平計画を推進していく考えを示しました。イスラム組織ハマスに拘束されていた人質が解放された13日、トランプ大統領は、仲介国の首脳らとともに、ガザ地区の和平に関する文書に署名しました。アメリカ トランプ大統領「きょうは中東を超えた世界の歴史で記念碑的な瞬間だ」「そして今（ガザ