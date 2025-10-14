全日本空輸（ANA）は、東京/羽田〜沖縄/那覇線で年末年始に臨時便を設定する。運航日は12月27日・29日、2026年1月2日・3日の計4日間。各日1往復、計8便を運航する。機材はエアバスA321型機を使用する。すでに航空券の販売を開始している。■ダイヤANA1421東京/羽田（06：10）〜沖縄/那覇（09：10）／12月27日・29日、2026年1月2日・3日ANA1422沖縄/那覇（09：50）〜東京/羽田（12：00）／12月27日・29日、2026年1月2日・3日