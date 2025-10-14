大阪市立美術館と朝日新聞社は、「天空のアトラスイタリア館の至宝」を10月25日から2026年1月12日まで開催する。日伊国交160周年と大阪・関西万博開催を記念した特別展。大阪・関西万博のイタリア館で展示した作品のうち、「ファルネーゼのアトラス」、レオナルド・ダ・ヴィンチの「アトランティコ手稿」、ペルジーノの「正義の旗」の3作品を展示する。時間は午前9時半から午後5時まで（最終入場は午後4時半）、休館日は月曜（祝