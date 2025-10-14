スカイマークは、超過手荷物料金を10月26日搭乗分から改定する。受託手荷物は、1個あたり50センチ×60センチ×120センチ以内の手荷物を計20キロまで無料で預け入れることができる。超過手荷物料金を払うことで、1個あたり32キロまで、計100キロまで預け入れることができる。現在は重量超過10キロごとに1,000円追加となっているが、同日以降は30キロまで2,000円、以降10キロごとに1,000円追加となる。