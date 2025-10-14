·ÀÌó´ü´Ö¤ò2Ç¯»Ä¤·¤Æ¼­Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ(C)Getty Images¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î13Æü¤Ë¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤¬¼­Ç¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±11Æü¤ËËÜ¿Í¤«¤éµåÃÄ¤Ë¿½¤·½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºò¥ª¥Õ¤Ë2027Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2Ç¯¤Î´ü´Ö¤ò»Ä¤·¤Æ¤ÎÅÅ·â¼­Ç¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥¿¥Æ¥£¥¹¤Ø¤Î»àµå½ä¤ê¡ÈÍðÆ®¡É¡Ä¥í¥Ð¡¼¥Ä¡õ¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤¬·ã¹·¤ÇÂà¾ìÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Ï¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Þ¥¤