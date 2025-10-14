2025年シーズンのJ1は佳境を迎えている。そうしたなか、『CIES』が興味深いデータを紹介していた。世界各国のリーグを、成功したパスの平均距離でランキングしたものだ。直近のシーズンで比較すると、平均パスレンジが世界で最も短いのは、J1になるという。1位15.79メートル、日本のJ12位15.88メートル、スペインのラ・リーガ3位15.89メートル、韓国のKリーグ4位15.97メートル、イングランドのプレミアリーグ5位16.17メ