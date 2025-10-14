2026年W杯予選を世界最速で突破し、8大会連続出場を決めた日本代表。前回の2022年大会は、グループステージでドイツとスペインという強国を撃破したが、決勝トーナメント1回戦でクロアチアに敗れて涙をのんだ。その大会で悔しさを味わったひとりが、南野拓実。サムライブルーの背番号10を託されたが、所属するモナコで出場機会を減らしていたこともあり、代表でも控えになると、クロアチア戦では無念のPK失敗。今年で30歳になった