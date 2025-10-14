「あなたのお金を暴力団が狙っている」との警察官を装ううその電話で下松市に住む90代の女性が現金630万円をだまし取られる被害にあいました。警察によると9月上旬ごろに下松市に住む90代の女性の固定電話に警察庁の警察官、ハットリを名乗る男から電話がありました。男は女性に「あなたのお金を暴力団が狙っている」「口座のお金を引き出し引き出したお金を玄関前に置いてください」と話し、話しを信じた女性が自宅の玄関前に現金