昨夜、東京・羽田空港から岩国錦帯橋空港に向かっていた全日空の機体のタイヤが破損し、羽田空港に引き返しました。前輪と滑走路のライトが衝突した可能性があるということです全日空によりますときのう午後9時前に、羽田空港を離陸し岩国錦帯橋空港に向かっていた639便で前輪のタイヤ2本が破損し、羽田空港に引き返したということです。前輪と滑走路のライトが衝突した可能性があるということです。この便には乗客168人が乗ってい