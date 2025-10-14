自衛隊施設の整備が進む種子島沖の馬毛島で30代の男性作業員が両手の指を複数、切断する事故がありました。事故があったのは、自衛隊施設の整備が進む馬毛島の滑走路の工事現場です。九州地方整備局によりますと13日午前9時ごろ、ワイヤーを巻きなおしていた30代の男性作業員が両手の指を挟み複数、切断したということです。男性は病院に運ばれましたが意識はあり、命に別条はないということです。馬毛島では9月も工