公務員の内定辞退率の高さが浮き彫りになる中、山口県警は10日、内定証書の授与式を初めて公開して行いました。内定式には来年4月から警察官や警察職員になる予定の18歳から34歳までの67人が出席しました。（県警 坪原和洋警務部長）「警察の使命は県民の安心安全を守ること。警察職員になるものとして恥ずかしくない常識ある行動に努めていただきたい」県警はこれまでも内定式を行っていましたが、公開したのは今回が初めてです。