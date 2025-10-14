岐阜県多治見市の中央自動車道で14日、大型トラックなど3台の絡む事故があり、男女3人がケガをしました。14日午前8時半ごろ、多治見市の中央道上り虎渓山パーキングエリア付近で、大型トラックや乗用車など3台が絡む事故がありました。警察などによりますと、この事故で20代から50代の男女3人がケガをして搬送されましたが、いずれも命に別条はないということです。現場は中央道リニューアル工事のため、対面