中国の海洋調査船が、奄美大島沖の日本の排他的経済水域内で許可なく活動をしているのが確認されました。許可のない活動が確認されたのは、7回目です。第10管区海上保安本部によりますと、10日午前7時前、奄美大島の西、約385キロの海域で中国の海洋調査船「向陽紅22」が、船の側面からパイプのようなものを海中に伸ばしているのを巡視船が確認しました。奄美大島沖の日本の排他的経済水域内で、許可のない活動が確認された