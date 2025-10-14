第２８回富士ステークス・Ｇ２（１着馬にマイルＣＳ優先出走権）は１０月１８日、東京競馬場の芝１６００メートルで争われる。不動の中心は前走で安田記念を制したジャンタルマンタル（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）だ。外めの枠からすんなり好位を確保し、最後は１馬身半抜け出す王道の競馬で強さを見せつけた。昨年のＮＨＫマイルＣも制しており、東京マイルではＧ１・２勝。１週前追い切りは栗東・坂路で５