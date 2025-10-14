◆第７８回秋季全道高校野球大会▽２回戦駒大苫小牧６―２函館大有斗（１４日・プレド）２０１８年以来のセンバツ甲子園出場を狙う駒大苫小牧が６―２で函館大有斗に勝利し、２年連続の８強入りを決めた。３回に３番・川口奨真遊撃手（２年）の内野安打で先制すると、５回は１番・坂本唯斗二塁手（２年）の内野ゴロの間に追加点。７回は１死満塁から坂本が右中間を破る走者一掃の適時三塁打を放ち、突き放した。投げては