女優の内田有紀（49）が14日、都内で行われた「ヤクルトギネス世界記録TM認定授与式」に出席した。日本を含む世界40の国と地域で販売されている「ヤクルトブランド」が、「最大の乳酸飲料/乳酸菌飲料ブランド（最新年間売上2024）」としてギネス世界記録TMに認定。ギネス世界記録認定員の同席のもと、認定証が授与された。認定授与式では、お祝いでくす玉を割る演出も。同社のCMに出演している内田は、「くす玉を自分