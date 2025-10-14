フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１４日、前橋市の小川晶市長がホテルで既婚者の男性職員と複数回面会していた問題で１３日に市民の対話会に出席したことを報じた。対話会は市民有志の主催。告知はＳＮＳなどで市民有志が行い、１回約５０分、定員２０名ずつでマスコミを含め広くは公開されなかったことを番組は伝えた。また、番組では前橋市民を街頭インタビューし今回の対話会を知