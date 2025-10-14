寿司チェーン「スシロー」は10月14日から、全国の店舗で「本鮪3貫盛り」(税込360円〜)などを販売するフェアを開催している。今回、数量限定で販売する商品は3品。「本鮪3貫盛り」のほかには、税込120円〜の「厚切りびん長まぐろ」「厚切りびん長まぐろ食べ比べ」を販売する。価格は店舗によって異なる。いずれも10月26日までの販売を予定しているが、数量限定のため、無くなり次第終了。各店舗の販売状況や価格は、アプリ･WEBサイ