高知県庁高知県職員の時間外労働（残業）の割増賃金率を、2026年度の1年間、25％から50％に引き上げる条例が議会で可決、成立した。県は、引き上げを条例で定めるのは全国初としている。時間当たりの残業代を上げることで、管理職に長時間労働を是正する意識や仕組み作りを促す狙い。割増賃金目当ての残業が増加しないように、管理職にマネジメントを求める。県は「残業は特別な労働だという認識を高める」としている。全