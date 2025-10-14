首都圏連続強盗のうち千葉県の市川市と白井市の事件で実行役を担ったとして、強盗致傷や逮捕監禁などの罪に問われた横浜市旭区、高梨謙吾被告（22）の裁判員裁判で、千葉地裁（水上周裁判長）は14日、懲役16年（求刑懲役20年）の判決を言い渡した。弁護側は懲役8年が相当だと主張していた。起訴状によると、被告は仲間と共謀して昨年10月16日未明、白井市の住宅で70代女性と40代娘を殴るなどして重軽傷を負わせ、現金約26万円