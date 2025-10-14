14日午前7時45分ごろ、名古屋発福岡行きのフジドリームエアラインズ（FDA）301便が、主翼のフラップ（高揚力装置）の不具合のため、県営名古屋空港（愛知県豊山町）に引き返した。FDAによると、乗客乗員計80人にけがはなかった。同機は午前7時34分、県営名古屋空港を離陸。左側のフラップに不具合が生じ、運航に支障はなかったが、琵琶湖の東側上空で念のため引き返したという。部品を交換し、原因を調べる。担当者は「ご迷