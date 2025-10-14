持ち帰りすし店「小僧寿し」は、10月14日から17日までの期間限定で「超たっぷりフェア」を開催する(一部地域･店舗を除く)。持ち帰り寿司のパイオニアである「小僧寿し」の“ボリューム満点”な人気企画の1つで、計20貫の寿司を税込1,296円で提供。まぐろやサーモンなどの人気のネタ10貫を中心にした、全9種類のラインナップとしている。なくなり次第終了。提供商品は下記の通り。一部地域･店舗では内容･金額が異なるとしているが、