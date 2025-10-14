セブン‐イレブンは、『こわかわブラック!おいしいハロウィン!』を開催し、2025年10月7日以降順次、ハロウィン限定の惣菜パンやスイーツ、パスタなどを発売している。ラインアップは以下の通り。いずれも税込価格。◆「ヤミ闇やみつき イカ墨パスタ」572.40円販売地域:沖縄県除く全国発売日:10月7日イカスミや刻んだイカを使用した黒いソースに、トマトソースとイカを盛り付けた。【栄養成分】熱量:440kcalたんぱく質:19.3g脂質:9.