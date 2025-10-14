金沢市の浅野川で13日夜、車が転落する単独事故がありました。運転していた女性は自力で車外に脱出し、軽傷だということです。 住田 鉄平 記者：「川の中に、ライトがついたままの車が沈んでいます」事故があったのは、金沢市三ツ屋町の浅野川で、13日夜10時前、付近を通りかかった人から「車が川に落ちている」と、110番通報がありました。 警察によりますと、車に乗っていたのは女性1人で、転落後、自力で車の外に出た後、