韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「궁중 요리（クンジュンニョリ）」の意味知ってる？「궁중 요리（クンジュンニョリ）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、韓国に行ったら食べてみたい高級料理です。「궁중 요리（クンジュンニョリ）」はどういう意味なのでしょうか