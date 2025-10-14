Disney＋オリジナルドラマ『捏造された都市』が事件を設計する“彫刻家”アン・ヨハン役を演じたボーイズグループEXOのメンバー、ド・ギョンス（D.O.）のキャラクタースチールを公開した。【写真】ド・ギョンス、"アイドル初の調理兵"時代2025年、Disney＋最高のエンターテインメント『捏造された都市』で、アン・ヨハン役としてまた別の変身を遂げるド・ギョンスのキャラクタースチールが公開された。『捏造された都市』は、平凡