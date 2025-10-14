女優の河合優実（24歳）が、10月13日に放送されたバラエティ番組「LIFE！マーベラスSP」（NHK）に出演。コントに挑戦したが「もう1回やりたい。ちょっと向上心が出てきちゃって」と語った。河合優実が番組に初出演。「中学生の時からずっと、すごい熱心に見ていました」と話し、コントにも3作品出演したと語る。ただ、河合は「もう1回やりたい。ちょっと、いきなり、そのまま1発で撮るという感じなのでもっと稽古がしたかった。ち