女優の今田美桜（28歳）が、10月10日に放送された情報番組「とさ金」（NHK高知）に出演。朝ドラ「あんぱん」の撮影中に「高知県一丸となって一緒に『あんぱん』を作ってくださっているんだなって本当に感じたこともたくさんあります」と語った。朝ドラ「あんぱん」に出演していた今田美桜が、番組のインタビューに対応。「『あんぱん』は私にとって、作品自体もそうですしこの1年間という時間が本当にもう忘れられない日々でとても