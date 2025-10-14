約1年間を共にした編集部で長期レポートを行ってきたヒョンデ・コナが、予定どおり9月末で退役となった。最初のレポートを掲載したのは昨年12月23日だが、実際にはもう少し前から編集部に来ており、1年弱を共にしたことになる。【画像】写真で振り返るヒョンデ・コナ長期レポート！全132枚コナの前に数ヵ月レポートした同じヒョンデのアイオニック5が、担当者としてはBEV生活初体験だった。急速充電の仕方など右も左もわからない