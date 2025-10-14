１３日、世界女性サミットの全体会議会場。（北京＝新華社記者／張玉薇）【新華社北京10月14日】中国北京市で13日、世界女性サミットの全体会議が開かれた。１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつする第４回世界女性会議のガートルード・モンゲラ事務局長。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするドミニカの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会