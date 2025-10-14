アウラ役を演じた竹達彩奈 (C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会 アニメ「葬送のフリーレン」放送2周年を記念した上映イベント「第1期振り返り特別上映【旅の記憶】」の第2章「断頭台のアウラ編」上映に合わせた舞台挨拶が、10月11日にTOHOシネマズ新宿にて行なわれた。イベントにはアウラ役を演じた声優・竹達彩奈が登壇。「まさかアウラで舞台に立たせてもらえるなんて」と喜びを語