１３日午後１０時５分頃、埼玉県川越市笠幡の関越自動車道上り線で、路上に横たわっていた新潟市西区の公務員男性（２７）が続けざまに車にはねられ、搬送先の病院で死亡が確認された。県警高速隊の発表によると、男性は３車線あるうちの中央車線に横たわっていたといい、同県小川町の無職女性（６０）の軽乗用車と横浜市の会社員男性（３５）の乗用車にはねられた。死亡した男性の乗用車はエンジンがかかった状態で路肩に止