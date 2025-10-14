◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ ブリュワーズ-ドジャース(日本時間14日、アメリカンファミリー・フィールド)大谷翔平選手の2度目の申告敬遠からムーキー・ベッツ選手が貴重な追加点を生み出しました。激しい投手戦で0-0で迎えた6回に、フレディ・フリーマン選手が先制アーチで先制点をつかみます。大谷選手は初回から四球、レフトフライで迎えた第3打席は申告敬遠で勝負を避けられると、9回の1アウト2・3塁のチャンスの場面でこ