今年に入ってからの「百日せき」の患者数が8万人を超え、過去最多を更新しました。【映像】百日せき患者数が過去最多JIHS（＝国立健康危機管理研究機構）によりますと、10月5日までの1週間に報告された「百日せき」の患者数は、前の週より192人増えて1193人となりました。都道府県別では、最も多いのが東京の117人、次いで神奈川の85人、愛知の73人となっています。今年に入ってからの患者数は8万719人となり、初めて8万人を