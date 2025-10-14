大人の女性に人気の「MOUSSY（マウジー）」から、サンリオの「ハローキティ」との第2弾コラボコレクションが10月9日(木)より発売♡1974年の誕生以来、世界中で愛されるキティちゃんを、ハンドニットのような温かみある素材で表現。プルオーバー、カーディガン、マフラーの3型が登場します。クラシックでありながら遊び心のあるラインナップは、この秋冬のコーデにぴったりです。