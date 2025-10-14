½÷Í¥ÆâÅÄÍ­µª¡Ê49¡Ë¤¬14Æü¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈËÜ¼Ò¤Ç¡¢¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¥®¥Í¥¹µ­Ï¿Ç§Äê¼øÍ¿¼°¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡ÖºÇÂç¤ÎÆý»À°ûÎÁ¡¿Æý»À¶Ý°ûÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÊºÇ¿·Ç¯´ÖÇä¾å2024Ç¯¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹µ­Ï¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¼ÒCM¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ëÆâÅÄ¤ÏËÁÆ¬¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÆü¤ò¶¦Í­¤Ç¤­¤ë¤³¤È¡¢¤ª½Ë¤¤¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤º´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¥®¥Í¥¹À¤³¦µ­Ï¿¤È¸ý¤Ç´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖÅØÎÏ¤Î