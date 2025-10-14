「この体温計、うちが生まれた時からあると思うねんけど、、いつ電池なくなるん。一生一緒におる気ちゃうかな」――。【写真】ケースを開けて出てきたのは…40年愛用するテルモの体温計そんなコメントとともに、年代ものの電子体温計の写真を紹介した投稿がSNSで注目を集めました。投稿者の家庭では40年近く使い続けられており、その“長寿ぶり”がSNSで注目を集めました。投稿したのは、Threadsユーザーのmyu（@myu.kom）さん。写