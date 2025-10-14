ゴルフと自転車、それにランニング。3種目を組み合わせた、日本発祥の競技「ゴルフトライアスロン」の大会が13日、三重県津市で開かれました。ゴルフトライアスロンは、ゴルフ場でゴルフと自転車、ランニングを行なう日本発祥の新しい競技です。発祥の地・津カントリー倶楽部で大会が開かれ、69人が参加しました。関係者は「スポーツの日なので、このような競技もあるよと、ゴルフはある程度の技量が求められ、自転車も多少のアッ