北海道の名付け親・松浦武四郎が、晩年に訪れた大台ケ原の足跡を知ることができる企画展「武四郎と大台ケ原」が、三重県松阪市にある松浦武四郎記念館で開かれています。この企画では、松浦武四郎が68歳から3年連続で登り、大台ケ原について書いた旅の記録など、あわせて37点の資料が展示されています。武四郎は16歳頃に初めて家を出たことから旅の楽しさを知り、亡くなる直前まで旅が好きだった人物として知られています。会場に