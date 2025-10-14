10月と11月の「みえのスポーツ推進月間」にあわせて行われた「みえのスポーツフォーラム」は、2日目の13日、三重県四日市市の四日市テニスセンターで、元世界ランキング4位のテニスプレーヤー伊達公子さんによるテニス教室が開かれました。県内から小・中学生39人が参加し、競技歴に応じて3つのクラスに分かれレッスンを開始。参加者は伊達さんから「出来るだけ同じ位置でボールを打てるように心がけて」などとアドバイスを受けて