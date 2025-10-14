三重県熊野市の特産かんきつ「新姫」の収穫が、9日から熊野市紀和町で始まっています。熊野市ふるさと振興公社の畑で始まった「新姫」の収穫。今年は実りの多い「表年」で、地域の農家全体で去年のおよそ2倍となる34トンの収穫を見込んでいます。「新姫」は1997年に品種登録され、市内の山間部を中心に農家23軒が生産していて、さわやかな香りと酸味が特徴です。果汁は焼き魚の薬味やお酒の割り材に最適で、ジュースやキャンディー