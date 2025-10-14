今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【猫島】通りを歩いたらニャンコ大行進がついて来た件www』という感動猫動画さんの動画です。猫島へやってきた投稿者の感動猫動画さんの前には茶トラ猫の集団がいます。茶白や白猫も少しいますね。投稿者さんが歩き出すと猫たちもついて来ます。後ろを歩いていた猫たちにいつの間にやら囲まれて、ピンとシッポを立てた集団の中を歩いている投稿者さん。ニャンコ大行進の一