今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【ギター】米津玄師/IRIS OUT Acoustic Arrange.Ver 【多重録音】』というビッ栗さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）どうも、ビッ栗です！この曲も映画も最高でしたね﻿【ギター】米津玄師/IRIS OUT Acoustic Arrange.Ver 【多重録音】劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌で、米津玄師さんの楽曲『IRIS OUT』をアコースティックギターで演奏した動画が