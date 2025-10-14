大食い女王“もえあず”こと「もえのあずき」が14日までに自身のインスタグラムを更新。会員制倉庫型店「コストコ」で爆食いする様子を公開した。【動画あり】次第に膨らんでいく…衝撃の爆食い動画を公開したもえあずもえあずは「コストコで大食い」と書き出すと、ベンチに座ってコストコで販売されているサーモンの寿司やサラダラップを次々にほおばる姿を公開した。涼しげな表情で商品を食べるもえあずだが、タイトなワン